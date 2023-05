Batman: Caped Crusader, Michael Rosenbaum ha fatto i provini per Bruce Wayne

Batman: Caped Crusader, serie animata di Warner acquistata da Amazon per il suo servizio Prime Video, arriverà prossimamente ma al momento sono davvero poche le informazioni al riguardo. Uno degli ultimi aggiornamenti lo ha fornito Michael Rosenbaum, il celebre Lex Luthor di Smallville, che ha rivelato di aver fatto i provini proprio per Batman.

L'attore ha raccontato del provino sul suo podcast Inside of You, aggiungendo di essersela cavata piuttosto bene quando si trattava di doppiare Batman, ma non altrettanto bene quando invece doveva occuparsi della voce di Bruce Wayne.

Ecco cos'ha detto: "Penso che il mio Batman fosse davvero buono. Penso di aver fatto centro e che fossero tutti molto contenti di Batman, ma il mio Bruce Wayne non credo che li abbia soddisfatti. Me ne sono accorto". Sebbene Rosenbaum abbia detto di aver ricevuto una seconda chiamata dopo il provino iniziale, alla fine non ha ottenuto la parte.

L'attore di Smallville ha anche reso omaggio al compianto Kevin Conroy, scomparso per un cancro nel novembre del 2022 dopo essersi affermato come voce storica del Cavaliere Oscuro per oltre 30 anni in televisione, al cinema e nei videogiochi. "È il migliore di tutti", ha detto Rosenbaum. "Questo fa male. Ha fatto davvero male. È stato uno shock". Non è noto se Amazon stesse considerando Conroy anche per Batman: Caped Crusader prima della morte dell'attore, e lo studio non ha ancora annunciato alcun membro del cast vocale della serie.

Rosenbaum non è nuovo all'Universo DC. Nonostante sia maggiormente noto per il ruolo di Lex Luthor in Smallville, dove ha interpretato per sette stagioni il nemico del Clark Kent di Tom Welling, ha anche doppiato la versione il Flash di Wally West nelle serie televisive animate Justice League e Justice League Unlimited. Rosenbaum ha anche doppiato diversi altri personaggi DC in vari film d'animazione e show televisivi, tra cui la versione di Barry Allen di The Flash, Kid Flash, Deadshot e Deadman.

L'attore conosce bene anche il Marvel Cinematic Universe, avendo interpretato Martinex T'Naga in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3 attualmente nelle sale.