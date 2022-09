Batman - Caped Crusader: Netflix, Apple TV+ e Amazon Prime Video in lizza per i diritti

Tra le tante vittime della recente fusione tra Warner Bros. e Discovery, c'è Batman Caped Crusader, cancellato per motivi ignoti. Tuttavia sembra semplicemente che la serie sarà "trasferita" da HBO Max a un'altra piattaforma: ecco le pretendenti.

Sul ring ci sono tre grandi colossi. Secondo The Hollywood Reporter, infatti, Batman: Caped Crusader potrebbe essere distribuito su Netflix, Apple TV+ o Amazon Prime Video. Un accordo, quello con i creatori della serie, che potrebbe far ottenere una fortuna ai vari streamer.

Si tratta di un progetto importantissimo, che segnerà il tanto atteso ritorno di Bruce Timm all'animazione di Batman. Timm ha infatti guidato la serie Batman: The Animated, e accanto a sé avrà Reeves e Abrams, la cui collaborazione è significativa su più livelli. I due, infatti, non solo sono amici e colleghi da quando avevano 13 anni, ma hanno anche recentemente firmato accordi storici con WarnerMedia, uno globale e l'altro televisivo.

"Siamo assolutamente entusiasti di lavorare insieme per riportare sullo schermo questo personaggio, e per raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City", hanno detto Timm, Abrams e Reeves in una dichiarazione congiunta in occasione dell'annuncio dello show. "La serie sarà emozionante, cinematografica ed evocherà le radici noir di Batman, mentre entrerà più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l'ora di condividere questo nuovo mondo".

E voi, quale piattaforma ritenete più adatta a Batman Caped Crusader? Fatecelo sapere nei commenti!