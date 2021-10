Batman Caped Crusader: le nuove informazioni sulla serie animata fanno sognare i fan

Durante il DC FanDome il Cavaliere Oscuro non è stato protagonista solo con il trailer ufficiale di The Batman, ma anche con un panel dedicato alla nuova serie animata Batman Caped Crusader.

Realizzata e sviluppata da JJ Abrams, Matt Reeves (regista di The Batman) e Bruce Timm (creatore della celeberrima Batman: The Animated Series), la nuova serie animata è stata protagonista di un panel dedicato durante il quale i creatori hanno parlato delle caratteristiche che i fan possono aspettarsi: "Sarà più 'Batman: The Animated Series' che la stessa 'Batman: The Animated Series'", ha anticipato Bruce Timm, spiegando che all'epoca, negli anni '90), dovette scendere a patti con i produttori dello show originale senza poter realizzare le idee più mature. Questa volta non sarà così, dato che JJ Abrams e Matt Reeves lo hanno appoggiato in tutto e per tutto.

"La serie guarda Batman come una figura solitaria che nuota da sola nel pozzo nero che è Gotham", ha detto Reeves, descrivendo un mondo in cui Batman esiste da solo e senza i suoi compagni della Justice League (che invece erano presenti nell'universo di Batman: The Animated Series). Riguardo a come sarà lo spettacolo, Bruce Timm ha detto: “Lo abbiamo immaginato come ambientato in una sorta di mondo senza tempo ispirato vagamente agli anni '40, ai noir e agli horror dell'espressionismo tedesco. In termini di vestiti, acconciature, cappelli, veicoli e architettura, abbiamo usato più la fantasia. Il modo in cui affronteremo i personaggi sarà più moderno in termini di rappresentazione e inclusività, e vedrete nuove interpretazioni di personaggi iconici come Joker, che saranno molto diversi da Batman: The Animated Series".

