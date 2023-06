Batman: Caped Crusader di Prime Video farà sembrare Batman: La serie animata roba da bimbi

A diverse settimane dal nuovo poster di Batman: Caped Crusader, torniamo a parlare dell'attesissima nuova serie animata di Batman prodotta e distribuita da Prime Video co-creata da Bruce Timm, Matt Reeves e JJ Abrams.

Durante una recente apparizione all'Annecy Animation Festival, come segnalato da Variety, il produttore Peter Gieraldi ha lasciato intendere che Batman: Caped Crusader sarà la versione definitiva di Batman: La serie animata, e rispecchierà la "visione completa" del creatore della serie animata di culto Bruce Timm: secondo Gieraldi, infatti, Caped Crusader permetterà alla serie di assumere toni molto più dark e affrontare tematiche ancora più mature del cartone animato originale, per il quale molte idee di Timm vennero 'castrate' dalle regole di ingaggio di Cartoon Network.

"Batman: Caped Crusader è tutto ciò che Bruce Timm voleva fare nella serie originale, ma poiché Batman: La serie animata veniva trasmessa su un canale per bambini all'epoca di tanto in tanto aveva le mani legate per certe questioni", ha spiegato Giraldi. "Quindi questa serie gli offrirà l'occasione di darci dentro come mai prima d'ora. Offrirà ai fan la sua visione completa di Batman."

Insomma, le premesse non potrebbero essere migliori: oltre a Matt Reeves, che ha già portato il suo tocco hard-boiled al Cavaliere Oscuro con The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson, ricordiamo infatti che Batman: Caped Cruiser sarà scritta da Ed Brubaker, celeberrimo e pluripremiato sceneggiatore di fumetti noir e crime.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.