Batman: Caped Crusader è salva! La nuova serie animata di Batman comprata da Prime Video

Batman Caped Crusader è viva e andrà su Prime Video: la nuova serie animata di Batman prodotta da Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves ha finalmente trovato una nuova casa, dopo essere stata accantonata dalla piattaforma di streaming on demand che le aveva dato i natali, HBO Max.

Come annunciato dalle pagine del The Hollywood Reporter, in queste ore Batman: Caped Crusader è stato acquistata da Prime Video con un ordine ufficiale di due stagioni. Al momento non sono stati rivelati altri dettagli, ma sappiamo che lo show segna il tanto atteso ritorno di Timm all'animazione di Batman in televisione, dopo aver guidato la serie vincitrice degli Emmy Awards Batman: The Animated Series. Per Reeves e Abrams, invece, la collaborazione ha anche valore personale: i due artisti sono amici e collaboratori da quando avevano 13 anni, e nel corso degli anni hanno lavorato a diversi progetti come Felicity e Cloverfield; inoltre Reeves, come saprete, è il creatore, produttore, sceneggiatore e regista dell'universo di The Batman, con protagonista Robert Pattinson.

"Siamo oltremodo entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio, per raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City", hanno fatto sapere Timm, Abrams e Reeves in una dichiarazione. "La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, e si immergerà a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l'ora di condividere con voi questo nuovo mondo".

La guerra per i diritti di Batman Caped Crusader era iniziata ad agosto 2022, pochi giorni dopo la rinuncia di WarnerMedia: siete contenti che lo show debutterà su Prime Video? Ditecelo nei commenti.