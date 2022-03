Batman Caped Crusader: uno storico scritto DC Comics si unisce alla serie di Matt Reeves!

Batman Caped Crusader è la nuova serie animata del cavaliere oscuro in uscita nel 2023 per la piattaforma di streaming on demand, e i fan saranno felici di sapere che al team guidato dal produttore Matt Reeves si è appena unito un importantissimo sceneggiatore DC Comics.

Si tratta nientemeno che di Greg Rucka, storico scrittore DC co-creatore dell'acclamata serie a fumetti "Gotham Central": lo ha rivelato nella sua newsletter Ed Brubaker, co-creatore dello stesso fumetto e altro importantissimo autore di Batman che qualche settimana fa è stato scelto come capo sceneggiatore di Batman Caped Crusader.

“Allora, tornando in tema... cosa ho per voi questa volta? Nell'ultimo mese ho fatto diversi podcast o interviste Zoom... Ho scritto Friday e il quinto libro di Reckless mentre lavoravo allo show di Batman con Bruce Timm. A proposito di Batman, sono riuscito a coinvolgere alcuni grandi scrittori che ammiro, uno dei quali era solito lavorare insieme a me su alcune cose relative proprio al cavaliere oscuro, nei bei vecchi tempi. Non posso rivelare la sua identità, ma posso dire che il suo nome fa rima con Craig Stucka ed è stato molto divertente lavorare di nuovo con lui."

Insomma, anche se non lo ha nominato direttamente, è chiaro che Ed Brubaker stia parlando di Greg Rucka, col quale appunto, nei 'bei vecchi tempi', collaborò per la serie di Batman "Gotham Central", che nel 2004 valse a Rucka un Eisner Award.

Continua a crescere la curiosità per la nuova serie animata di Batman, che promette di rileggere da cima a fondo l'universo d'animazione del cavaliere oscuro. Diteci cosa ne pensate nei commenti.