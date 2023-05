Batman: Caped Crusader, trapela un nuovo poster per la serie animata Prime Video

Batman: Caped Crusader è stata acquistata da Prime Video dopo essere stata 'scaricata' da Warner Bros Discovery in vista del lancio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, e in queste ore è spuntata sul web una nuova immagine promozionale.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un poster di Batman: Caped Crusader è trapelato online dopo una presentazione della piattaforma di streaming on demand Prime Video a seguito del recente annuncio di altre due nuove serie animate legate a Batman, Merry Little Batman e Bat-Family, che non a caso compaiono al fianco di Caped Crusader nel panel in basso.

Da quel poco che anticipa l'immagine, che mostra il cavaliere oscuro planare sopra i cieli di Gotham, Batman: Caped Crusader utilizzerà uno stile molto simile alla leggendaria Batman: La serie animata, della quale dovrebbe essere una sorta di 'remake' ancora più dark e adulto e strettamente legato al genere noir: non a caso Bruce Timm, creatore del cult animato degli anni '90, è tornato nel mondo di Batman per questo progetto, co-creato insieme ai registi JJ Abrams e Matt Reeves, quest'ultimo autore della saga di The Batman co protagonista Robert Pattinson. Tra gli sceneggiatori anche Ed Brubaker, celeberrimo e pluripremiato autore di fumetti e graphic novel il cui nome non a caso è molto legato alla narrativa noir e hard-boiled.

Al momento Batman: Caped Crusader non ha una data d'uscita, ma la serie ha ricevuto un ordine di due stagioni ed è già stato confermato che la prima sarà composta da dieci episodi.