Batman, clamoroso! Warner Media rinuncia alla serie per HBO Max: cosa sta succedendo?

Mentre ancora si discute della cancellazione del film di Batgirl, in queste ore Gotham City è caduta nuovamente vittima della falce di Warner Media, dato che l'azienda ha deciso di rinunciare alla serie animata Batman Caped Crusader.

L'attesissima nuova serie animata dedicata a Batman, sequel spirituale della celeberrima Batman: The Animated Series, in un primo momento è stata addirittura dichiarata 'cancellata' da diverse fonti hollywoodiane, anche se fortunatamente per i fan dell'Uomo Pipistrello il tiro è stato in seguito leggermente aggiustato: a quanto pare, infatti, Batman Caped Crusader è ancora in sviluppo ma, una volta terminata la produzione, lo show non sarà distribuito da HBO Max e dovrà trovarsi un'altra casa per andare in onda.

Come sottolineato dal giornalista di The Hollywood Reporter e creatore del blog geek Heat Vision, Borys Kit, "Batman Caped Crusader non è stato cancellato, secondo le fonti, semplicemente non andrà in streaming su HBO Max. Lo show ci sta dando dentro con la produzione, e finirà con l'essere mandato in onda da qualche parte". Il progetto animato, tra l'altro, non è l'unico ad aver subito questo 'taglio' da parte della distribuzione di HBO Max: insieme alla serie di Batman, infatti, la piattaforma ha rinunciato anche anche a Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye, Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story e The Amazing World of Gumball: The Movie.

Staremo a vedere chi acquisterà i diritti di distribuzione di Batman Caped Crusader: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.