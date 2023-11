Batman, Colin Farrell torna a New York: ripartono le riprese di The Penguin

La conclusione dello sciopero degli attori è stata la principale causa dell'interruzione delle riprese di The Penguin, lo spin-off di The Batman che narra la scalata al potere del personaggio interpretato da Colin Farrell e che si inserirà tra il primo film con Robert Pattinson e il suo sequel. Una nuova foto mostra il ritorno di Farrell sul set.

Nella giornata di ieri, infatti, Farrell è stato immortalato nuovamente sul set newyorchese di The Penguin, in quanto le riprese riprenderanno immediatamente per essere completate. La trama dello spin-off è abbastanza nota, con il villain che dovrà cercare di arrivare al vertice criminale di Gotham, lasciato vuoto dalla morte di Carmine Falcone nel film.

Matt Reeves ha confermato in un'intervista che The Penguin riprenderà la storia da dove era stata lasciata in The Batman e porterà direttamente a The Batman: Part Two. Alla fine di The Batman, il grande piano dell'Enigmista lascia Gotham allagata, con molte aree ancora sommerse dall'acqua, mettendo la città in difficoltà nella ricerca di un restauro e di una punizione.

Il più grande boss del crimine di Gotham, Carmine Falcone, è stato arrestato dal GCPD e poi ucciso dall'Enigmista, lasciando vacante il primo posto nella gerarchia del crimine di Gotham. L'ultima volta che vedevamo Oswald Cobblepot, questi guardava l'alba la mattina dopo l'alluvione, con la visione dell'ascesa di un nuovo impero davanti ai suoi occhi.

The Penguin è stato descritto come una storia simile a Scarface, in cui il Pinguino di Colin Farrell orchestrerà un gioco di potere per prendere le redini del mondo del crimine in questa nuova Gotham. Su queste pagine potete recuperare il primo trailer di The Penguin. Lo show dovrebbe debuttare entro il 2024 su Max.

Cristin Milioti, nota per il suo ruolo in How I Met Your Mother, è entrata a far parte del cast come regular accanto a Colin Farrell. La star di Palm Springs interpreterà Sofia Falcone, la figlia di Carmine Falcone, che sarà in diretto conflitto con il Pinguino nella lotta per il controllo di Gotham.

Il personaggio di Sofia Falcone ha avuto un ruolo importante in Batman: Il lungo Halloween, fumetto da cui Matt Reeves ha attinto a piene mani per il suo primo film sull'uomo pipistrello. Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Deirdre O'Connell (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) sono entrati nel cast nel febbraio del 2023 mentre l'ultimo ad unirsi è stato Clancy Brown, che era apparso anche nelle serie Marvel Daredevil e The Punisher.