Batman: il doppiatore Kevin Conroy festeggia il compleanno con una canzone dedicata ai fan

Kevin Conroy è un doppiatore da record, ma il suo ruolo più famoso rimarrà quello di Batman nella serie di animazione e nei videogiochi dedicati al celebre eroe di Gotham City. In occasione del suo compleanno è lui a fare un regalo ai fan, pubblicando un video in cui canta una malinconica canzone.

Se chiudete gli occhi potete quindi ritrovarvi a sentire un romantico Cavaliere Oscuro perfettamente intonato con il clima natalizio e invernale. La canzone in questione è "Am I Blue?", e gli appassionati delle serie animate con protagonista l'Uomo Pipistrello hanno colto subito il riferimento.

Si tratta del brano cantato da Batman nel folle episodio di Justice League Unlimited intitolato This Little Piggy, come potete notare dal video qui sotto. Conroy ha più volte allietato i fan con la sua interpretazione del brano nel corso degli anni ma vederlo cantare in prima persona fa sempre un certo effetto.

Il doppiatore ha avuto modo di interpretare il personaggio anche in Crisi Sulle Terre Infinite, e non gli dispiacerebbe affatto ritornare prima o poi a vestire il mantello. Di sicuro ha trovato il favore del pubblico e, nonostante il personaggio sia stato adattato in molti modi diversi nel corso degli anni, tutti restano ancora fedeli alla sua rappresentazione nelle serie animate. L'attore si è pronunciato anche sulla new entry Robert Pattinson, che si propone di portare al cinema una versione decisamente più giovane di Batman.