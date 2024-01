Batman: i fan sono molto delusi dall'ultima scena di Kevin Conroy

Kevin Conroy è morto nel novembre 2022 lasciando tutti i fan di Batman molto più tristi. Conroy era stato la storica voce del Cavaliere Oscuro in quasi tutte le sue versioni animate dagli anni '90 in poi e lo ha impersonato anche nelle numerose iterazioni videoludiche, compresa la più recente, della quale i fan però sono rimasti leggermente delusi.

L'ultima volta che Conroy ha interpretato il Crociato incappucciato si è vista in Suicide Squad: Kill the Justice League (annunciato inizialmente nel 2020 al DC FanDome), videogioco che non ha avuto un attimo di tregua in vista del lancio. Anche il giorno in cui i fan hanno potuto finalmente mettere le mani sul titolo, lo sviluppatore Rocksteady Studios ha ritirato l'accesso anticipato alla Deluxe Edition un'ora dopo il lancio a causa di un bug che a quanto pare autocompletava le partite dei giocatori.

In vista dell'uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League, in arrivo il 2 febbraio per tutti i giocatori, è stato diffuso online un filmato del gioco (tramite lo YouTuber Dan Allen Gaming) in cui la Suicide Squad uccide Batman.

La clip in questione mostra King Shark che trasporta un Batman insanguinato e ferito su una panchina del parco sotto la pioggia, prima che il Crociato incappucciato guardi Harley Quinn con una pistola puntata in faccia.

Con gli occhi viola dopo essere diventato malvagio a causa di Brainiac, Batman sopporta un lungo monologo di Harley prima di essere colpito da un proiettile in faccia, che lo uccide all'istante prima che la Suicide Squad proceda oltre. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Sfortunatamente, questo video ha lasciato alcuni fan della DC delusi dopo aver sentito e visto il lavoro di Conroy in questa nuova clip, dato che i giocatori hanno espresso le loro opinioni al riguardo su X (ex Twitter).

"Questa è un'enorme mancanza di rispetto per Kevin Conroy e per tutti i fan di Batman. Non c'è alcun motivo per giocare o supportare questo gioco", ha affermato un fan. "Quel video mi ha detto tutto quello che dovevo sapere per prendere una decisione informata sull'acquisto di questo gioco. Dio che perdita di tempo sembra questo gioco, solo un titolo senz'anima. 'Oh ma tu non conosci il CONTESTO' Sì, conosco il risultato ed è comunque una merda", ha scritto un altro.

Un altro fan, invece, ha provato a essere più razionale: "Non comprerò questo gioco e odio il fatto che sia ambientato nell'Arkham-Verse, ma possiamo smettere di comportarci come se Rocksteady sapesse che questa sarebbe stata l'ultima interpretazione di Kevin Conroy in Batman? Non hanno intenzionalmente creato il gioco per essere un tributo".