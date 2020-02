Il Batman di Flashpoint riceve il trattamento Batman: The Animated Series

L'artista Paul Harding ha realizzato e successivamente condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter una nuova action figure per Batman: The Animated Series ispirata al celebre Batman di Flashpoint.

Il personaggio, nato da una realtà alternativa in cui Thomas Wayne è diventato un violentissimo Batman dopo l'omicidio di sua moglie Martha e di suo figlio Bruce, è apparso per la prima volta come personaggio di supporto a Barry Allen nel crossover Flashpoint ma è stato recentemente reintrodotto come antagonista nell'acclamata e pluripremiata run di Tom King sulle pagine di Batman.

Come potete vedere in calce all'articolo, Paul Harding ha condiviso un primo sguardo a quella che ha definito la "action figure di Thomas Wayne" per la nuova linea ispirata alla serie animata, che come sappiamo continuerà sotto forma di fumetto edito da DC Comics.

Il post arriva dopo che The Batman Who Laughs, l'antagonista di Dark Nights: Metal che dal suo debutto ha terrorizzato la Justice League e il resto dell'Universo DC sulle pagine dei fumetti, otterrà sua volta il "trattamento Batman: The Animated Series" tramite una nuova linea di giocattoli in arrivo.

Non è chiaro se questi personaggi finiranno per apparire in Batman: The Adventures Continue, ma è certamente una possibilità. Quando la serie è stata annunciata, Alan Burnett ha suggerito che personaggi come Jason Todd (nei panni di Robin e Cappuccio rosso) avrebbero avuto un ruolo, così come Azrael e Deathstroke.

Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Mark Hamill su una vecchia scena di Batman: The Animated Series.