Batman: La serie HBO sarà incentrata su un poliziotto corrotto

Dopo il trailer dedicato al film di Batman diretto da Matt Reeves, gli appassionati del personaggio dei fumetti DC hanno anche scoperto qualcosa in più sulla serie di HBO dedicata alla città di Gotham. Una nuova dichiarazione ci fa conoscere il probabile protagonista.

Come sapete lo show ci racconterà la storia del primo anno da vigilante mascherato di Bruce Wayne, permettendoci di conoscere qualche retroscena sulla vita di alcuni dei criminali più famosi della città. Per fare questo il focus non sarà sul supereroe mascherato, ma come ha commentato lo stesso Reeves durante la DCFandome, sui poliziotti della centrale di polizia di Gotham City. Ecco le sue parole: "Inizieremo a conoscere la storia dal punto di vista dei poliziotti corrotti, ed in particolare di uno. In realtà la serie sarà incentrata sulla battaglia che avverrà all'interno dell'animo di un poliziotto".

Sembra quindi che la narrazione si concentrerà su un particolare agente di polizia, che potrebbe iniziare ad aiutare Batman nella sua lotta contro il crimine, magari organizzando i primi incontri tra Bruce Wayne e l'ispettore Gordon. Il regista della nuova pellicola ha anche affermato: "Siamo in un territorio completamente inesplorato, non abbiamo mai visto questi personaggi, qualcuno arriva direttamente dai fumetti, mentre altri sono del tutto inediti".

Non resta che aspettare per avere le prime conferme ufficiali, nel frattempo vi lasciamo con il nostro articolo in cui analizziamo il primo teaser di Batman.