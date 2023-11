Batman, Mark Hamill conferma: 'Senza Kevin Conroy non sarò mai più Joker'

La morte di Kevin Conroy nel novembre 2022 è stato un duro colpo, e Mark Hamill, da parte sua, ha le idee molto chiare: non doppierà più Joker, a meno che non sia accanto al Batman di Conroy.

A condividere la notizia è il profilo Twitter/X di CultureCrave, che scrive: "Mark Hamill non interpreterà più Joker. Non presterà più la propria voce per il ruolo, a meno che non sia accanto al Batman di Kevin Conroy". In altri termini, vuol dire che la sua partecipazione nei panni dell'antagonista è decisamente tramontata.

Mark Hamill, ricordato soprattutto per il ruolo di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha lavorato in Batman (1992-1994), La maschera del Fantasma, Batman e Superman - I due supereroi, Batman on the Future: Il ritorno del Joker, Arkham Asylum e tanto altro, a cui si aggiungono svariati progetti legati a supereroi distinti – basti pensare a X-Men 2: La vendetta di Wolverine, Avengers - I più potenti eroi della Terra e Justice League Action. A sua volta, in Italia è stato principalmente doppiato da Riccardo Peroni e Sergio Di Giulio. A proposito, ecco come Mark Hamill creava la sua risata del Joker.

Kevin Conroy, invece, ha recitato in Destini, Vietnam addio, Cin cine Batwoman, a cui si aggiunge un risultato impressionante: ha prestato la propria voce a ben sedici progetti legati a Batman, a cui si aggiungono quindici videogiochi DC. Purtroppo, è venuto a mancare il 10 novembre 2022 dopo una lunga battaglia contro il cancro: il suo talento e la sua umanità rimangono indelebilmente impressi nel cuore degli appassionati.