Batman, Mark Hamill non tornerà come Joker: 'Senza Kevin Conroy non c'è Batman per me'

Joker non vuol dire solo Jack Nichsolson, Heath Ledger o Joaquin Phoenix: la nemesi di Batman ci è entrata nel cuore anche grazie a Mark Hamill, che nel corso degli ultimi 30 anni vi ha più volte prestato la voce tra serie animate e videogiochi: per l'attore di Star Wars, però, l'esperienza a Gotham sembra esser giunta al termine.

La morte di Kevin Conroy ha infatti rappresentato un punto di non ritorno per Hamill, che già nelle ore successive al triste evento spese belle parole per l'attore di Batman: La Serie Animata, definendolo come un elemento indispensabile senza il quale il suo Joker non sarebbe esistito.

Il Joker di Hamill, non a caso, cesserà definitivamente di esistere dopo la scomparsa di Conroy: "Mi chiamavano per fare Joker e la mia unica domanda era: 'Batman sarà Kevin?' Se la risposta era sì, allora rispondevo: 'Ok, ci sto'. Eravamo soci, eravamo come Laurel e Hardy. Senza Kevin, credo non ci sia più un Batman per me" sono state le parole di Mark Hamill.

La scomparsa di Kevin Conroy porta dunque via con sé non uno, ma ben due personaggi memorabili della storia dell'animazione targata DC: una coppia destinata, di questo siamo sicuri, a restare nei cuori di milioni di fan. Mark Hamill a parte, intanto, anche Kevin Smith volle ricordare Kevin Conroy sui social dopo la morte dell'attore.