Batman, Mark Hamill ricorda il suo primo ruolo nella serie animata: no, non era Joker

La serie animata di Batman è stata creata quasi 30 anni fa e al suo successo ha contribuito sicuramente anche Mark Hamill, anche se il ruolo di Joker è arrivato solo in un secondo momento.

A ricordarcelo è lui stesso, attraverso un post su Instagram in omaggio al quattordicesimo episodio della serie, intitolato Heart of Ice e dedicato ovviamente al celeberrimo Mr.Freeze, uno dei nemici più iconici dell'Uomo Pipistrello:

"Heart of Ice, l'origine di Mr Freeze, fece vincere a Paul Dini un meritatissimo Emmy per la sua sceneggiatura, accompagnata dalla sensazionale performance del grande Michael Ansara. Comunque, questo è stato il mio primo vero lavoro nella serie, molto PRIMA che mi assumessero nel ruolo del pagliaccio pazzo. Il mio odioso personaggio era responsabile per la creazione di Freeze e non finiva molto bene per lui".

Doppiò infatti Ferris Boyle, il CEO della GothCorp, e nel corso della puntata si scopre che fu lui, in qualità di capo di Victor Fries, a staccare la spina alla moglie dello scienziato, tenuta in vita attraverso la criogenesi. Il personaggio doppiato da Michael Ansara finiva per colpa sua sopra ad un tavolo contenente reagenti chimici e si trasformava nel villain. Nell'episodio Freeze si prende comunque la sua vendetta e, come è possibile vedere dalle immagini postate dall'attore, Boyle sperimenta gli effetti del letale raggio congelante.

Mai fidarsi di Luke Skywalker: nonostante il suo iconico ruolo Hamill sembra nutrire un certo fascino per il lato oscuro, e quando Tim Curry abbandonò la serie non perse l'occasione di subentrare interpretando Joker.

Nel frattempo sembra che gli autori stiano lavorando ad un nuovo film di animazione dedicato a Batman, intitolato Batman: Soul of the Dragon.