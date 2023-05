Batman, Mark Hamill svela in che modo crea la sua risata del Joker

Il doppiaggio del Joker ad opera di Mark Hamill in Batman: The Animated Series è probabilmente una delle rappresentazioni più iconiche del clown di Gotham. La risata di Hamill è così amata che i fan chiedono frequentemente all'attore di riproporla nelle occasioni pubbliche. L'attore ha parlato di come crea la risata.

"Mi viene chiesto di farla. Sarò stato al supermercato, 'fai la risata, fai la risata'. Beh, prima di tutto bisogna riscaldarsi. È come il motore di un'auto. Se ti limiti a strappare ti farà male alla gola. Inoltre, non esiste un modo sottile per farlo. Quindi mi ritrovo in piedi da Toys ridendo in maniera maniacale con la gente che lancia sguardi preoccupati del tipo 'Cosa sta facendo quel vecchio a quel povero bambino di 10 anni?' Ma mi viene chiesto spesso di farla" ha confessato il protagonista di Star Wars.



A gennaio Mark Hamill ha confermato che non sarà più Joker perché 'senza Kevin Conroy non c'è Batman per me'.

Conroy, doppiatore di Batman nella serie, è scomparso alla fine del 2022 a causa di un cancro:"Chiamavano e dicevano 'Vogliono che tu faccia il Joker'. E la mia unica domanda era 'Kevin fa Batman?' Se dicevano di sì rispondevo 'Ci sto!'. Eravamo come partner. Eravamo come Laurel e Hardy. Senza Kevin, sembra non esserci Batman per me".



Dopo la scomparsa, anche il regista Kevin Smith ha ricordato Kevin Conroy, ritenendolo 'il miglior Batman di sempre'.