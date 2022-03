The Batman, Matt Reeves sospende Gotham PD: 'La serie sarà su Arkham'

The Batman è attualmente al cinema, e mentre Matt Reeves si gode il successo della nuova pellicola dedicata all'iconico Uomo Pipistrello, proprio dal regista arriva la conferma che uno degli spin-off ad esso collegati, ovvero Chicago PD, è stato momentaneamente sospeso.

"Stiamo lavorando duro con tutte queste cose che sono in ballo e poi c'è lo show dedicato alla polizia di Gotham, ma non lo stiamo facendo davvero al momento. Lo spin-off è attualmente sospeso".

Gotham PD avrebbe dovuto fungere da prequel di The Batman, e secondo quanto riportato, sarebbe stato ambientato in quello che viene definito l'anno uno della crociata contro il crimine di Bruce Wayne. Nel film ambientato in un momento immediatamente successivo, il Cavaliere Oscuro incontra le prime versioni di Catwoman, l'Enigmista e il Pinguino.

"La serie sarebbe stata una sorta di Principe della città, e ci saremmo trovati nell'anno uno della sua lotta contro il crimine", ha detto Reeves. "Ma non sarebbe stata una storia di Batman, sarebbe stata su questo poliziotto corrotto. E sarebbe stato chiaro che la peggior squadra criminale di Gotham è la sua polizia. E Batman avrebbe così iniziato la sua missione, avrebbe incontrato Gordon e si sarebbe misurato con lui. Sarebbe stata una lotta per la sua anima".

Gotham PD si è evoluta in uno show su Arkham e a tal proposito Reeves ha detto: "La cosa del GCDP, quella storia si è in qualche modo evoluta. In realtà ora ci siamo spostati nel mondo di Arkham. Si tratta di una sorta di film dell'horror. Entriamo in questo mondo terrificante ed è in qualche modo connesso a Gotham PD, ma ci troviamo ad un livello superiore con tutti questi personaggi".

Cosa ne pensate di questo neonato Reevesverse? Ditecelo nei commenti.