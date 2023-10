Batman: è morto Richard Moll, mitica voce di Due Facce nella serie animata

Richard Moll, protagonista del cinema e della televisione e doppiatore della serie animata di Batman, ci ha lasciato il 26 ottobre 2023 all’età di 80 anni. L’attore, noto per le tante partecipazioni a film e serie di successo e le cui cause di morte non sono ancora state rese note, si è spento nella propria casa di Big Bear Lake in California.

Dopo aver condiviso gli auguri natalizi di Mark Hamill nei panni del Joker di Batman, torniamo a parlare del fortunato e riuscito show animato per riportare la triste notizia della morte del doppiatore di Due Facce, Richard Moll.

L’attore, nato a Pasadena nel 1943 è stato in grado di rimanere nella memoria dei fan anche grazie alla sua statura da gigante che lo ha aiutato a ottenere molti ruoli memorabili, di cui molti come villain, riuscendo a rimanere attivo nel mondo cinematografico e televisivo fin dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso.

Se negli Stati Uniti viene ricordato in particolare per il suo ruolo in Giudice di Notte, Moll è stato molto attivo anche come doppiatore, partecipando a diverse serie targate Marvel e DC e interpretando la voce di Harvey Dent nella serie animata dedicata al Cavaliere Oscuro e riprendendo il ruolo nei successivi show dell’azienda dei fumetti.

In attesa di poterlo vedere nella sua ultima apparizione, a questo punto postuma, in Whisper and Shadow, diretto da Jace Witman, ci uniamo al dispiacere dei familiari e degli amici e vi lasciamo alla canzone dedicata ai fan dal doppiatore di Batman Kevin Conroy.