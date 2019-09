Batman: su Reddit compare una vecchia intervista al Joker di Cesar Romero

Proprio nel periodo che precede l'arrivo nelle sale tra mille polemiche di Joker, il film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, su Reddit è comparsa una vecchia intervista del 1966 a Cesar Romero, che in quel periodo interpretava il Joker nella serie tv Batman. Uno show dai toni completamente diversi da quelli a cui siamo abituati.

Grazie all'umorismo e allo stile camp dello show, la serie tv di Batman di quegli anni è ricordata per essere un prodotto profondamente distante dai consueti toni cupi e tenebrosi dell'universo dell'Uomo Pipistrello.

Nell'intervista, Cesar Romero è truccato proprio come il suo personaggio nello show e racconta le origini dei capelli verdi del Joker e della motivazione per cui non gli è mai permesso vincere al termine di ogni puntata.



"Non sono un grande studioso del fumetto di Batman" spiega Romero nell'intervista "ma capisco che il Joker ha ottenuto i capelli verdi perché in una delle prime strisce in cui è apparso, nel fuggire da Batman, si è tuffato in un fiume pieno di una certa sostanza chimica che gli ha reso i capelli verdi. Quindi da allora ha i capelli verdi" ha spiegato l'attore.

A quel punto l'intervistatrice esprime il desiderio di vederlo vincere ma Romero è categorico:"Oh, non può vincere! Il cattivo non può vincere. Vinciamo sempre mercoledì sera. Alla fine dello show il mercoledì sera vinciamo. Ma poi arriva giovedì sera e perdiamo". A questo link di Reddit potete seguire l'intervista.

Un Joker decisamente più leggero e giocoso, meno folle rispetto alle versioni che avremmo poi visto in futuro. Lo scorso anno il costume del Joker venne venduto all'asta.

Qualche giorno fa i fan hanno celebrato Adam West, storico interprete di Batman nello show.