Batman e Robin protagonisti in questa immagine backstage di Titans dalla prima stagione

Mentre si susseguono vari rumor su Titans 3, stavolta riguardanti i nuovi personaggi in arrivo, un'immagine tratta dal backstage della prima stagione ci fa tornare indietro nel tempo, a quando ancora non era stato scelto l'attore che avrebbe interpretato Batman a tempo pieno.

Sì, perché all'epoca l'Uomo Pipistrello compariva solo di sfuggita ed era interpretato da delle controfigure. Solo successivamente, con la seconda stagione, il ruolo è stato affidato a Iain Glen , famoso per aver interpretato se Jorah Mormont in Game of Thrones.

Nella foto vediamo il Batman originale insieme al Robin (Jason Todd) di Curran Walters. Lo scatto ci permette di dare un'occhiata anche ai due costumi da vicino: notiamo che per Batman è stato scelta una tuta abbastanza tradizionale in cui prevale il nero, con le orecchie molto appuntite, mentre Robin è dotato della tipica corazza rinforzata che abbiamo conosciuto anche nella seconda stagione.

Sono inoltre state svelate delle nuove concept di Raven, per la quale i designer crearono ben otto versioni diverse degli abiti di scena. Per saperne di più sulla serie vi rimandiamo alla recensione della seconda stagione di Titans, presente sul catalogo Netflix. Secondo alcuni rumor, nella terza stagione, prevista al momento per la fine del 2020, sarà presente anche un nuovo alleato di Batman.