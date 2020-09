Batman, la serie animata compie 28 anni: il ricordo dei fan e Mark Hamill

La serie, andata in onda originariamente su FOX dal 1992 al 1995 per un totale di 85 episodi, fu sviluppata da Bruce Timm e Eric Radomski sull’onda del successo dei due capitoli cinematografici firmati da Tim Burton, ovvero Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992), tanto che lo stesso Danny Elfman si occupò di adattare il suo iconico tema per la serie. Questa fu seguita poi da un film distribuito anche nelle sale, Batman: La maschera del Fantasma, più altri due lungometraggi usciti direttamente per il mercato home-video.

On this day in history, 28 years ago, an animated series featuring the iconic Dark Knight premiered and started a television legacy. #BTAS#Batman pic.twitter.com/2KpJof9wwW — DC Animated (@DC_Animated) September 5, 2020

One of the greatest animated series ever! Incredible imagery & art style, phenomenal musical score & voice acting, and some of the best storytelling/character studies that cemented the Batman legacy. One of Television's greatest treasures! #Batman #BTAS https://t.co/7aRRl1cFCP — ItsDefinitelyDan (@ItsProbablyDan) September 5, 2020