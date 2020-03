Batman nella serie Arrow? Stephen Amell avrebbe voluto una star di Supernatural nel ruolo

Arrow è giunto alla sua conclusione con l'ottava stagione, e anche se Stephen Amell ha avuto occasione di incontrare moltissimi attori nel corso della serie, si è detto dispiaciuto per non aver lavorato insieme a Jensen Ackles, protagonista di Supernatural.

Durante l'evento C2E2 2020 di Chicago, Amell ha risposto a varie domande avanzate dal pubblico di fan. Dopo aver decretato Grant Gustin come miglior collega sul set di Crisi Sulle Terre Infinite, ha avuto modo di spendere qualche parola sull'attore di Supernatural con il quale avrebbe voluto collaborare:

"Avremmo potuto avere Jensen Ackles nei panni di Batman, se la gente avesse voluto vedere qualcosa di straordinario. Mi sarebbe piaciuto vederlo alle prese con le questioni riguardanti Bruce Wayne. Sarebbe stato divertente."

Una scelta abbastanza interessante. Nella serie di Arrow Batman ha avuto pochissimo spazio, e al di là di pochi indizi riguardanti la sua esistenza, non è mai comparso in scena, fatta eccezione per il crossover Crisi Sulle Terre Infinite (nel quale è comunque comparso durante la storyline legata a Batwoman e Supergirl). In realtà Ackles avrebbe potuto presentare un curriculum di tutto rispetto per interpretare il ruolo: oltre ad essere noto come Dean Winchester in Supernatural, anni fa ha partecipato anche alla quarta stagione di Smallville nel ruolo di Jason Teague. Un link più diretto al mondo dell'Uomo Pipistrello è dato dalla sua partecipazione alla serie animata Batman: Under the Red Hood, in cui ha doppiato Jason Todd (Red Hood).

Nonostante l'occasione mancata, Amell ha dichiarato di non avere rimpianti, anche perché sul set è stato protagonista di molti momenti divertenti: "Non sento di avere rimpianti perché ho avuto la possibilità di chiamare Superman 'Clark'. Non era nella sceneggiatura e avrei dovuto chiamarlo 'Superman'. Quando l'ho chiamato Clark il regista mi ha fatto: 'Possiamo girarne una in cui lo chiami Superman?' E io ho detto di no!"

Insomma, non ha avuto modo di incontrare Batman, ma per lo meno si è consolato scherzando su Superman. Con la serie ormai conclusa, lo sceneggiatore ha voluto postare su Twitter lo script della puntata finale di Arrow.