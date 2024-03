Batman, lo straordinario il set LEGO della serie animata: il prezzo è folle

Batman: The Animated Series ha fatto la storia per i fan dell'uomo pipistrello: lo show, andato in onda dal 1992 al 1995, ha preso vita grazie alle voci di Kevin Conroy e Mark Hamill, influenzando persino i film live-action come Batman e Batman Returns di Tim Burton.

A distanza di quasi trent'anni dall'ultimo episodio arriva una gradita sorpresa per tutto il fandom del Cavaliere Oscuro: LEGO rilascerà molto, molto presto uno spettacolare set ispirato alla serie animata! Sullo sfondo costruibile della città di Gotham, nel tipico stile gotico della serie animata e riprodotta minuziosamente, troviamo ben 15 pannelli rimovibili che svelano molte location iconiche come la Batcaverna, Arkham Asylum, Villa Wayne e svariate scene d'azione di molti criminali della serie animata. Il set contiene inoltre 4 minifigure: Batman, Joker, Harley Quinn e Catwoman.

Il set composto da 4210 pezzi ha un costo di 299,99 dollari e sarà disponibile a partire dal 1° aprile online sul sito Lego e dal 4 aprile in tutti gli store fisici. LEGO® DC Batman 76271 - Gotham City Skyline è un modellino irrinunciabile nella collezione di ogni fan DC, tuttavia a colpire è stato il prezzo giudicato da qualcuno "fin troppo caro": alcuni utenti affermano che il set non valga la cifra, mentre altri addirittura lo considerano fin troppo economico per un set di oltre 4000 pezzi che promette una riproduzione fedele di Gotham. L'operazione nostalgia con LEGO® DC Batman 76271 - Gotham City è già iniziata!

Dopo la morte di Kevin Conroy, Hamill era certo che non sarebbe stato più Joker ma fortunatamente ci sarà ancora l'occasione di sentire Joker e Batman insieme in Crisi sulle Terre Infinite!