Batman: The Animated Series, arriva il sequel: il cast realizzerà un audio drama

Il prossimo anno sarà l'anno del 30° anniversario del debutto di Batman: The Animated Series e la speranza dei fan è che Warner Bros. stia iniziando a progettare qualcosa per celebrare lo show, e stando a quanto afferma la voce di Batman, Kevin Conroy, ci sarebbe un nuovo progetto in preparazione!

Oltre alla nuova serie animata Batman Caped Crusader per HBO Max, annunciata pochi mesi fa da J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm, sembra dunque che tutto il cast che ha dato voce ai personaggi dell'amatissimo show Batman: The Animated Series si riunirà per un nuovo progetto.

Durante un'apparizione al Comic-Con di Los Angeles, Kevin Conroy, celebre voce di Batman nelle serie animate e nei videogiochi, avrebbe rivelato che presto vedrà la luce un audio drama ispirato a Batman: The Animated Series, con tutte le voci originali nonché lo storico autore e produttore Alan Burnett a supervisionare il progetto.

Si tratta di una sorta di podcast narrativo che segue la scia di prodotti come il recente Batman: The Audio Adventures con Jeffrey Wright, Rosario Dawson, Jason Sudeikis e molti altri, oppure Batman Unburied, un podcast nato dalla collaborazione tra DC e Spotify che analizzerà gli aspetti psicologici del personaggio di Bruce Wayne.

E a proposito di anniversari ecco come Mark Hamill, storica voce di Joker, aveva celebrato il 28esimo anniversario di Batman The Animated Series lo scorso anno.