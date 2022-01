Batman: The Animated Series, un video su TikTok di Kevin Conroy diventa virale!

Il doppiatore originale di Batman in Batman: The Animated Series, la celebre serie animata sul Cavaliere Oscuro andata in onda negli anni '90 sull'onda del successo delle versioni cinematografiche firmate da Tim Burton, si è recentemente unito a TikTok pubblicando un video che cavalca un popolare trend del momento e diventando subito virale.

Stiamo parlando di Kevin Conroy, che nella serie animata su Batman doppiava proprio Bruce Wayne, il quale recentemente si è unito a un trend molto popolare su TikTok, una sorta di challenge chiamata The Council vs. The Rogues, in cui vengono rivelati i segreti più oscuri e indiscreti degli uomini. Ecco cosa ha scritto Conroy: "Qui è Batman che vi parla da Wayne Manor per un annuncio molto importante. Mi sto unendo al consiglio e il nostro obiettivo è tenere al sicuro i nostri segreti, quindi guardate perché stiamo pattugliando Gotham". Il video in questione, in pochissimo tempo ha raggiunto oltre 337mila like arrivando a essere condiviso oltre 4mila volte.

Negli ultimi tempi, sfruttando la sua popolarità come doppiatore di Batman, Kevin Conroy aveva parlato contro il COVID, suggerendo ai propri fan di indossare le mascherine di protezione: "Casi di Coronavirus in America, 8 marzo: 558. 8 aprile: 432.132. 8 maggio: 1.283.908. Se Batman indossa una maschera, posso farlo anche io. Penso che sia anche sexy! Per favore usate le mascherine, proteggete voi stessi e i vostri vicini". Nelle numerose risposte al tweet, sono in molti a far notare che la maschera di Batman in realtà lascia scoperta la bocca, diventando quindi inutile nel corso di una pandemia.

Per chiudere, vi segnaliamo questo divertente augurio natalizio di Mark Hamill con Joker. Il buon Mark, comunque, non è l'unico ad aver pensato ad un omaggio canterino: vediamo, ad esempio, la canzone dedicata ai fan di Batman da Kevin Conroy il giorno del suo compleanno.