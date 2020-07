Batman v. Superman: Zack Snyder rivela un dettaglio su Knightmare Superman

I fan DC non stanno più nella pelle da quando è stato ufficialmente annunciato il debutto dello Snyder Cut di Justice League su HBO Max, e nel frattempo continuano a chiedere a Zack Snyder dettagli, chiarimenti e anticipazioni sulla sua visione, come ad esempio la Knightmare Sequence di Batman v. Superman.

Sul suo social network prediletto, Vero, Zack Snyder prosegue a conversare con i fan di tutto e di più, come il Joker di Jared Leto in Suicide Squad, la presenza del look originale di Steppenwolf nello Snyder Cut o, come nel nostro caso, il costume di Superman nella Knightmare Sequence di Batman v. Superman.

Un utente chiede infatti al regista come mai il costume dell'eroe non sia il chiacchierato costume nero, bensì il classico rosso e blu, e la risposta di Snyder non si fa attendere.

"[Perché] quando soccombe all'Equazione dell'Anti-Vita ritorna al suo costume rosso e blu" con riferimento all'Equazione Anti-Vita, la formula per il controllo totale della mente degli esseri senzienti bramata da Darkseid.

È interessante anche il primo commento sotto al post di reddit in cui è riportato lo scambio (che trovate come sempre in calce alla notizia) in cui un utente osserva "Ha senso come tattica psicologica, trasformare un simbolo di speranza in uno di terrore".

Non sappiamo quanto di tutto ciò o cos'altro verrà incluso nello Snyder Cut, ma pare che si andrà più a fondo sulla questione Knightmare. Non resta che attendere il 2021 per scoprire in che modo.