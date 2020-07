Batman vs Deathstroke: BossLogic immagina la serie HBO Max con Ben Affleck

Dopo la Justice League Dark prodotta da J.J. Abrams e la serie dedicata Lanterna Verde, HBO Max ha confermato il suo grande interesse per l'universo DC annunciando uno spin-off televisivo di The Batman prima ancora della sua uscita.

Visto che il futuro potrebbe riservare molti altri annunci di questo tipo, con le piattaforme streaming che stanno assumendo sempre più importanza nell'economia dei grandi franchise (vedi la Fase 4 del MCU su Disney+), BossLogic ha proposto la sua idea per una show DC che firmerebbe un attesissimo ritorno.

Come potete vedere nel fan poster in calce, infatti, il noto artista ha realizzato il fan poster di una finta miniserie incentrata sul Batman di Ben Affleck e Deathstroke, il villain interpretato da Joe Manganiello e apparso nella scena post-credit di Justice League. Purtroppo, come confermato più volte dallo stesso attore, Affleck ha ormai chiuso definitivamente i suoi rapporti con il DCEU, e difficilmente lo studio punterebbe sulla versione precedente del Cavaliere Oscuro insieme a quella di Robert Pattinson.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie HBO Max di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo la Snyder Cut di Justice League in arrivo nel 2021 potrebbe contenere una versione alternativa della scena con Deathstroke e Lex Luthor.