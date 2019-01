Batowman: The CW ordina ufficialmente il pilot della serie

In seguito allo straordinario successo di pubblico del crossover dell’Arrowverse in cui faceva il suo esordio, Batwoman avrà un pilot tutto suo, ordinato ufficialmente da The CW.

Il network ha incaricato Caroline Dries (The Vampire Diaries) di scrivere l’episodio pilota; la Dries sarà anche produttrice esecutiva dello show insieme a Sarah Schecter (Riverdale), Geoff Johns (Aquaman) e Greg Berlanti (The Flash).

Inoltre, The CW ha diffuso in rete anche la prima sinossi ufficiale dell’episodio appena ordinato: “Armata della sua passione per la giustizia e il gusto nel far parlare la propria mente, Kate Kane (Ruby Rose) emerge dalle strade di Gotham City come Batwoman, fieramente lesbica e combattente altamente addestrata pronta a sconfiggere la rinascita criminale della sua città. Ma non chiamatela ancora eroina. In una città dal bisogno disperato di un salvatore, Kate dovrà prima affrontare i suoi demoni prima di abbracciare la chiamata e diventare il nuovo simbolo di speranza di Gotham”.

Il personaggio di Batowman è apparso per la prima volta nel crossover Elseworlds di The CW che ha di recente aperto la strada al futuro Crisi sulle terre infinite.

“Il nostro obiettivo era quello di creare un set credibile dove poter fare la sua conoscenza, dove essere intrigati dalla sua presenza e introdurre anche un po’ di Gotham City”, ha dichiarato la Dries, attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del pilot. Pilot che sarà diretto da David Nutter (The Flash). Se dovesse essere confermata come serie completa, Batwoman andrebbe così a unirsi a Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Black Lightning.