Battle of the Planets, i fratelli Russo aggiornano: 'Lo stiamo ancora sviluppando'

Durante la promozione di Citadel, tra le serie Amazon più costose mai realizzate prodotta da fratelli Anthony e Joe Russo, questi ultimi hanno aggiornato per come hanno potuto sullo stato dei lavori riguardo il film tratto da Battle of the Planets, popolare serie animata anni '70. L'annuncio di un adattamento cinematografico era arrivato nel 2021.

Alla domanda su come stia procedendo il progetto, i Russo hanno risposto che, sebbene non ci siano stati grandi annunci di recente, stanno mettendo molta "energia creativa" in questo primo progetto dell'universo cinematografico che intendono creare.

Nello specifico, Anthony Russo ha detto che "ci stiamo lavorando duramente" e ha continuato aggiungendo: "Non siamo ancora arrivati alla fase successiva dei lavori, ma è qualcosa in cui stiamo mettendo molta energia creativa". Joe Russo ha aggiunto: "Stiamo costruendo questo progetto passo dopo passo. Vogliamo davvero raggiungere un livello di dettaglio tale da poter supportare un universo intero, e questo è ciò che stiamo facendo. A volte questo tipo di sviluppo richiede anni. Voglio dire, Citadel ha richiesto cinque anni per arrivare sullo schermo. Quindi, quando si costruiscono queste cose dalle fondamenta, mattone dopo mattone, ci vuole un po' di tempo".

Ricordiamo che la data d'uscita di Citadel su Amazon Prime Video è fissata per il 28 aprile prossimo. Citadel è stata già rinnovata per una Stagione 2 ancora prima del debutto.

E' stato poi chiesto ai due registi e produttori se il progetto sarà un film o una serie e se hanno già in mente uno studio a cui proporre il progetto. I fratelli Russo hanno entrambi confermato di non sapere ancora se il progetto sarà un film o una serie e che non c'è ancora uno studio dietro: "Potrebbe essere entrambe le cose... - ha risposto Anthony Russo - Non abbiamo ancora in mente uno studio preciso, no". Joe Russo ha continuato spiegando che il team è stato spinto dall'idea di storie interconnesse:

"I nostri cervelli sono più stimolati da uno storytelling interconnesso che utilizza diversi media per raccontare quelle storie, ed è proprio con questo concetto in mente che AGBO è stato costruito. Come possiamo raccontare storie in scala utilizzando diverse forme di media? Quindi tutto ciò che è in fase di sviluppo viene esplorato attraverso questa lente, specialmente qualcosa della portata di Battle of the Planets".