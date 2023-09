Battlestar Galactica, finalmente conosciamo il destino di Starbuck grazie a Katee Sackhoff

Katee Sackhoff ha spiegato una scena particolare di The Mandalorian. L’attrice, interprete nella serie Disney, è tornata a parlare di un personaggio interpretato parecchi anni fa in Battlestar Galactica, Starbuck.

Il personaggio della serie viene ucciso quando la sua nave viene disintegrata nella terza stagione, per poi riapparire magicamente senza alcuna spiegazione. La scelta è priva di significato da parecchi anni, e il mistero ha scatenato le teorie dei fan, che hanno cercato in ogni modo possibile di fornire una spiegazione logica. Dopo tanto tempo, l’attrice ha fornito un’interpretazione.

Sackhoff ha confermato che c'è qualcosa di soprannaturale di mezzo e che Starbuck non è "tornata" nel senso tradizionale del termine, ma è stata usata come rappresentazione di qualcosa di più grande. "Era uno spirito portato per guidare l'umanità verso la terra e la salvezza", ha scritto Sackhoff su Instagram. Starbuck appare per la maggior parte della quarta stagione dello show, ma scompare nel finale di serie, dopo che la sua missione era stata portata a termine e aveva guidato con successo gli eroi verso la Terra.



Alla fine il mistero sembra essere risolto, portando alla conclusione anni e anni di speculazione su uno dei personaggi più misteriosi di Battlestar Galactica.

A proposito delle due serie interpretate dall’attrice, Kate Sackhoff ha dichiarato che solo il buffet di The Mandalorian costa più di Battlestar Galactica per intero. E voi siete convinti di questa affermazione? Fatecelo sapere nei commenti.