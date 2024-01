Battlestar Galactica: grosse novità sull'atteso reboot del cult sci-fi

Il reboot di Battlestar Galactica ha fornito pochi aggiornamenti sul suo sviluppo negli ultimi anni, ma in queste ore sono emerse finalmente importanti novità per la serie tv in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand Peacock.

Come segnalato da Deadline, infatti, il creatore di The Sinner Derek Simonds è stato assunto per il reboot di Battlestar Galactica, al quale lavorerà come scrittore, showrunner e produttore esecutivo. La serie è in sviluppo dal 2019, originariamente con Michael Lesslie come scrittore e produttore esecutivo, ma nel 2021 Lesslie abbandonò il progetto, con la produzione che andò in stand-by. Il creatore di Mr. Robot, Sam Esmail, regista del recente Il mondo dietro di te, che venne annunciato nel 2019 come collaboratore di Lesslie, è ancora legato al reboot di Battlestar Galactica in qualità di produttore esecutivo. La nuova serie del franchise è descritta come una “nuova interpretazione della classifica IP di fantascienza”, cosa che suggerisce un possibile vero e proprio remake della serie originale.

Creata da Glen A. Larson, Battlestar Galactica immagina un mondo in cui l'umanità si è estesa in quelle che sono conosciute come le Dodici Colonie, con gli umani coinvolti in una guerra con la specie cibernetica Cylon: la serie originale seguiva un piccolo gruppo di sopravvissuti a bordo di una navicella spaziale alla ricerca della Terra dopo la distruzione delle Dodici Colonie. Battlestar Galactica durò solo una stagione e andò in onda con 24 episodi nel 1978-79. Rinacque con una serie spin-off a basso budget, Galactica 1980, che andò in onda per 10 episodi, ma negli anni successivi, Battlestar Galactica sviluppò un grande seguito di culto e tornò come una miniserie nel 2004, sviluppata da Ronald D. Moore, che ebbe anche un prequel, Caprica, andato in onda per una stagione nel 2010.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità relative a questo nuovo e atteso reboot, continuate a seguirci.