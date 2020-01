Una battuta di Norman Reedus di The Walking Dead è diventata immediatamente virale

Norman Reedus e Andrew Lincoln non condividono più il set di The Walking Dead dopo la conclusione della nona stagione, ma l'interprete del personaggio di Daryl si è reso protagonista di una battuta sul proprio collega che in breve tempo è diventata virale tra gli utenti di Reddit.

L'ultima volta che Rick Grimes è apparso all'interno della serie regolare di AMC, è stato bordo di un elicottero mentre spariva e lasciava gli altri personaggi dello show. Il personaggio, però, potrebbe ricomparire nel film di The Walking Dead che andrà a formare una trilogia e di cui è già disponibile un teaser. Aspettando un suo ritorno, Rick è stato al centro di una divertente battuta del suo collega in un video pubblicato su Reddit.

All'interno del filmato, realizzato durante l'ultimo Comic-Con di San Diego, Reedus e altre star dello show, tra cui l'attore Jeffrey Dean Morgan (Negan), hanno risposto alla domanda 'Quale personaggio riporteresti in The Walking Dead?'. La scelta poteva ricadere tra Sasha, Glenn, Tara, Cara, Beth e naturalmente Rick. Come prevedibile, il primo nome pronunciato è quello del personaggio interpretato da Andrew Lincoln. Almeno fino al turno di Reedus. L'attore, infatti, ha sorprendentemente risposto 'Sto riportando indietro Glenn' aggiungendo poi 'perché Rick ha parlato troppo', scatenando così le risate degli altri attori e diventando in breve tempo uno dei post più votati all'interno della sezione di The Walking Dead su Reddit.

La seconda parte della decima stagione della celebre serie horror ideata da Robet Kirkman e Frank Darabont tornerà a febbraio, ed è già stato reso pubblico il titolo della premiere di metà stagione di The Walking Dead.