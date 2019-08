Tutte le battute finali di ogni episodio di Orange Is the New Black nel video Netflix

Sbarcata ormai su Netflix dallo scorso 26 luglio, la splendida e applauditissima Orange Is the New Black ha chiuso i battenti con la settima e ultima stagione, lasciando i fan della serie carceraria di Jenji Kohan un pizzico di nostalgia, che il servizio streaming vuole mantenere acceso e pulsante.

È forse anche per questo che ha così deciso di diffondere online un video tributo all'intera serie, tra i suoi prodotti più premiati e di punta. Nel filmato non c'è un montaggio studiato per commuovere o portare alla mente dei ricordi con una costruzione precisa, ma un susseguirsi di battute finali di ogni episodio della produzione, dal primo episodio della prima stagione al tredicesimo della settima, il che significa che è un bello spoiler per chiunque non abbia ancora avuto modo di vedere l'ultima stagione.



Orange Is the New Black vede nel cast - tre gli altri - Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba, Natasha Lyonne e Selenis Leyva. Nel corso di sette anni, la serie ha ricevuto un grande plauso di critica e pubblico, vincendo anche due Emmy Award e ricevendo molte altre candidature anche ai Golden Globe e in altri premi importanti.



Trovate tutte e sette le stagioni di Orange Is the New Black su Netflix.