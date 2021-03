Batwoman 2: Alice è alla ricerca della sorella nel promo dell'ottava punta

La sinossi della nuova puntata di Batwoman ci ha anticipato le vicende della serie, nelle scorse ore invece il network televisivo ha condiviso un video che mostra in anteprima alcune scene della show con Javicia Leslie.

Trovate il filmato condiviso su YouTube in calce alla notizia, gli appassionati hanno quindi visto alcuni dei momenti di "Survived Much Worse", episodio che andrà in onda il prossimo 21 marzo. Come viene anticipato, la puntata si concentrerà sulle difficoltà che Batwoman dovrà superare, in particolare dopo la grave ferita che ha ricevuto, mentre Alice continua a cercare indizi sul destino di Kate Kane, sua sorella scomparsa misteriosamente. Gli appassionati sono ansiosi di scoprire quale potrebbe essere il futuro del personaggio interpretato da Ruby Rose, al centro delle vicende della prima stagione, per questo siamo sicuri che le prossime puntate saranno molto importanti per il futuro dello show prodotto da The CW.

Ricordiamo che la seconda parte della serie sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 6 aprile, trasmessa su Premium Action. Cosa ne pensate del promo della nuova puntata? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Ruby Rose di Batwoman, in cui discute di un suo possibile ritorno.