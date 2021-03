Batwoman 2, ecco chi è Black Mask, il villain del nuovo episodio

Nella prima metà della seconda stagione di Batwoman abbiamo incontrato già un buon numero di villain della DC Comics, come Safiyah Sohail (interpretata da Shivaani Ghai), Victor Zsasz (Alex Morf) e Amygdala (RJ Fetherstonhaugh). L'elenco si è arricchito con l'arrivo di Peter Outerbridge nel ruolo di Black Mask.

Nell'episodio intitolato Rule #1, andato in onda lo scorso weekend negli Stati Uniti, c'è stato quindi un nuovo debutto. Cerchiamo quindi di capire cosa c'è da sapere su questo personaggio.

Creato da Doug Moench e Tom Mandrake, è comparso per la prima volta in un albo DC Comics nel 1985, per la precisione nel numero 386 di Batman. Il suo vero nome è Roman Sionis, è un amico d'infanzia di Bruce Wayne e a ventun anni finisce per uccidere i proprio genitori, ereditandone la fortuna e un'azienda di cosmetici. Dopo aver distrutto la bara di suo padre, ricava da alcuni suoi pezzi la sua maschera nera, diventando un boss del crimine. Nel corso degli anni, Black Mask diventa uno dei nemici più spietati di Batman, nonché di Catwoman.

La notizia dell'arrivo di Black Mask in Batwoman si unisce così a quella del ritorno di Kate Kane interpretata da Wallis Day. Non è la prima volta, in ogni caso, che il villain compare sullo schermo in versione live-action: lo abbiamo già visto, infatti, interpretato da Todd Stashwick in Gotham, e da Ewan McGregor nel film Birds of Prey.