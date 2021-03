Batwoman 2, le cose si complicano per Ryan nella sinossi dell'ottavo episodio

Continua, tra molti colpi di scena, la seconda stagione di Batwoman, con Ryan Wilder (Javicia Leslie) nel ruolo dell'eroina al posto della Kate Kane di Ruby Rose. The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale dell'ottavo episodio, intitolato Survived Much Worse, che andrà in onda il prossimo 21 marzo.

Nella seconda stagione di Batwoman stiamo assistendo, come recita la sinossi, a "una sorpresa ad ogni giro". Nel nuovo episodio, "Le abilità di Batwoman (Javicia Leslie) vengono messe alla prova come mai prima d'ora, mentre la ricerca di Kate da parte di Alice (Rachel Skarsten) continua. Sophie (Meagan Tandy) e Jacob (Dougray Scott) puntano l'obiettivo su Coryana e Luke ( Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) si contendono un ospite inaspettato."

Survived Much Worse è scritto da Natalie Abrams, e diretto da Holly Dale.

Parlando del suo personaggio in una conferenza stampa virtuale all'inizio dell'anno, Javicia Leslie ha raccontato: "Dovete ricordare che è una donna molto forte e orgogliosa. Il suo obiettivo in questo momento è dimostrare di essere in grado di essere Batwoman, quindi non ammetterà il fatto di avere un problema. Non vuole ammettere di aver bisogno di aiuto. È stata paragonata a Kate Kane così tante volte, che le interessa solo dimostrare di essere forte e meritare di indossare quel costume e salvare il mondo."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al nuovo poster della stagione 2 di Batwoman e al trailer del nuovo lavoro di Ruby Rose.