Batwoman 2, un epico scontro ci attende nel finale di stagione: scoprite di cosa si tratta

Si avvicina il momento di salutare la seconda stagione di Batwoman, e la prima con la Ryan Wilder di Javicia Leslie nel ruolo titolare. Di sorprese ce ne sono state, e non sono mancati grandi reveal (inclusa una "nuova" Kate Kane), ma cosa succederà nel finale di stagione? Scopriamolo insieme.

The CW ha condiviso la sinossi ufficiale del diciottesimo e ultimo episodio della seconda stagione di Batwoman, Power, che andrà in onda il 27 giugno sulla rete americana.

"Nel season finale di Batwoman, Ryan Wilder (Javicia Leslie) metterà in discussione il suo ruolo come eroina della città quando lei, Luke Fox (Camrus Johnson), Mary Hamilton (Nicole Kang) e Sophie Moore (Meagan Tandy) dovranno unire le forze per contrastare Black Mask (guest star Peter Outerbridge) che sta istigando il caos per le strade di Gotham. Nel frattempo, il tentativo di Alice (Rachel Skarsten) di salvare sua sorella porterà a un nuovo incontro con Circe (guest star Wallis Day). In un epico scontro, alleanze e trasformazioni inaspettate sconvolgeranno Gotham, rendendola una città completamente diversa da quella che conosciamo".

L'episodio sarà diretto da Holly Dale e scritto dalla showrunner di Batwoman Caroline Dries.

Le informazioni fornite dal network sembrano anticipare uno scontro di epiche proporzioni tra le forze della giustizia e i nemici che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi episodi di Batwoman, ma chi avrà la meglio?