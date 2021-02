Batwoman 2: Nel quinto episodio troviamo un altro riferimento a Joker

Abbiamo scoperto qualche dettaglio su Victor Zsasz di Batwoman 2, inoltre la sinossi della quinta puntata ha citato uno degli avversari più famosi di Batman: si tratta di Joker. Scopriamo di cosa si tratta.

L'episodio si intitola "Gore on Canvas" e al centro delle vicende troviamo un dipinto, visto per la prima volta nel cellulare di Kate Kane, il cui autore è Jack Napier, individuo che nell'Arrowverse ha assunto l'identità di Joker. Ecco la sinossi ufficiale: "I segreti nascosti - Batwoman viene contattata da Jacob Kane e dall'agente Moore per studiare una famosa opera d'arte che può rivelare come raggiungere Coryana e quindi Kate. Nonostante i suoi dubbi, Luke e Mary convincono Ryan ad accettare l'incarico, aumentando però la tensione con il Bat-team. Nel frattempo Alice cerca di assecondare le difficili richieste di Safiyah, scoprendo nel frattempo di non ricordare tutto del suo tempo passato su Coryana".

Alla regia troveremo Norma Bailey, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Daniel Thomsen, per scoprire qualcosa di più sulle prossime vicende della protagonista dovremo aspettare domenica 21 febbraio, quando il quinto episodio andrà in onda. Nel frattempo, vi segnaliamo questa intervista alla protagonista di Batwoman 2, in cui discute delle rappresentazioni nel mondo delle serie TV.