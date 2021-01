Batwoman 2, godetevi le immagini ufficiali dell'episodio Bat Girl Magic!

CW ha pubblicato online diverse immagini ufficiali del terzo episodio della seconda stagione di Batwoman, che ricordiamo essere intitolato "Bat Girl Magic!", questo a poche ore dalla messa in onda del secondo episodio, "Prior Criminal History".

Come ormai sappiamo, questa nuova protagonista interpretata da Javicia Leslie ha deciso di assumere il ruolo della supereroina dopo aver trovato il costume di Kate Kane nelle rovine di un incidente areo. Non deve essere stato facile per gli sceneggiatori introdurre un personaggio totalmente nuovo ma, a quando pare si è trattato di una scelta vincente.

La Leslie ha precedentemente anticipato che presto però il costume di Batwoman subirà una serie di modifiche, proprio per adattarsi al meglio alle caratteristiche della nuova protagonista:



"Nei primi due episodi, o nei primi due episodi e mezzo, ti senti come se stessi camminando nei panni di qualcun altro. Capelli rossi, una parrucca rossa... questo non sta bene nemmeno a me e alla mia carnagione. Ti senti come se non fossi tu, non ti senti a tuo agio. Prima di iniziare le riprese, la [showrunner] Caroline [Dries] mi aveva già detto che avremmo disegnato un abito diverso per Ryan, ma avrebbe dovuto svilupparsi naturalmente. Così ho iniziato ad adattarmi al mio nuovo abito durante le riprese. È stato strano, perché stavo recitando con un abito, sapendo che uno nuovo sarebbe stato realizzato realizzato. Ma una volta che l'abito è stato fatto, ricordo, la prima volta che l'ho provato durante il montaggio. Mi sentivo a mio agio, sembrava fatto apposta per me".



Il terzo episodio della seconda stagione di Batwoman andrà in onda su CW il prossimo 31 gennaio 2021. Godetevi le immagini ufficiali.