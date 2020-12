Batwoman 2: Il titolo del primo episodio cita la scomparsa di Kate Kane

Il primo teaser della seconda stagione di Batwoman ci ha fatto dare un primo sguardo al personaggio interpretato da Javicia Leslie, inoltre è stato condiviso il titolo della puntata che introdurrà la nuova supereroina.

Il primo episodio si intitolerà infatti "Whatever Happened to Kate Kane?", mettendo subito al centro delle vicende il personaggio interpretato da Ruby Rose, attrice che ha deciso di abbandonare lo show dopo solo una stagione. Il nome della puntata ha fatto subito ricordare il titolo di alcune delle opere più famose della DC Comics, come il fumetto scritto da Alan Moore intitolato "Whatever Happened to the Man of Tomorrow?", ambientato dieci anni dopo la scomparsa di Superman. Possiamo quindi ipotizzare che la serie di The CW sarà ambientata diverso tempo dopo la fine della prima stagione, permettendoci di scoprire qualche dettaglio in più su questa vicenda.

Ricordiamo che la serie andrà in onda a partire dal prossimo 17 gennaio, tra i cambiamenti annunciati troveremo un diverso mezzo per Ryan Wilder, a differenza di quanto visto finora infatti nelle puntate di Batwoman sarà presente la Batmobile. Infine abbiamo potuto osservare per la prima volta il costume di Ryan Wilder in un trailer dedicato alla serie prodotta da The CW e disponibile su Sky Go.