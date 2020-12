Batwoman 2: Il nuovo costume di Javicia Leslie al centro del video dietro le quinte

Il teaser trailer di Batwoman 2 ci ha anticipato una scena delle nuova puntate dello show di The CW, inoltre nelle scorse ore è stato condiviso un filmato dal dietro le quinte incentrato sul costume da supereroina di Javicia Leslie.

Il filmato è stato condiviso dall'account Twitter @GeeksOfColor e potete vederlo linkato in calce alla notizia. Ecco il messaggio presente nel tweet, che ha ricevuto in poco tempo più di mille Mi Piace: "Janicia Leslie ci ha fatto vedere il suo nuovo look nella prossima stagione di Batwoman", l'occasione per condividere questo materiale promozionale è stato il CCXP Worlds, evento che si è tenuto in Brasile e che è stato al centro di diversi annunci dell'industria cinematografica.

Come sapete, dopo l'abbandono di Ruby Rose la seconda stagione si concentrerà sul personaggio di Ryan Wilder, che raccoglierà la sua eredità dopo la sua misteriosa scomparsa. In molti credono che la sparizione di Kate Kane sarà al centro delle vicende della seconda stagione, anche considerando il titolo della prima puntata, intitolata "Whatever Happened to Kate Kane?". Gli episodi inediti andranno in onda il prossimo 17 gennaio, nel frattempo ecco un nuovo trailer di Batwoman 2, nella notizia inoltre possiamo leggere qualche dettaglio in più riguardo la storia del personaggio di Janicia Leslie.