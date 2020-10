Batwoman 2, ecco Javicia Leslie con il costume da donna pipistrello

A quanto pare l'immagine backstage della nuova Batwoman non era quella ufficiale, perché da queste due primissime immagini pubblicate da CW e dedicate all'attrice Javicia Leslie nei panni della Donna Pipistrello, nell'iterazione della nuova protagonista Ryan Wilder, il costume appare decisamente diverso.

Niente parruccone rosso come inizialmente pensato, infatti, ma tutta la naturale bellezza di una pettinatura afro tinta di sfumature scarlatte. Cambia anche il simbolo del costume e parte del design, che si adatta perfettamente alla corporatura della Leslie e ai suoi tratti.



Caroline Dries e la produttrice Sarah Schechter hanno così parlato della Leslie poco tempo fa e del suo provino per il ruolo della nuova Batwoman:



"Quando Javicia ha fatto il provino, era ormai ovvio a tutti che bastavano cinque secondi per guardare il nastro. Era su Zoom e ho scritto un messaggio a qualcuno in chat, del tipo 'oh, è perfetta!'. È stato immediatamente chiaro il suo destino per questo ruolo. Poi quando le ho parlato mi ha detto 'sai, è come se fossi già Ryan. Una mia amica ha sentito del casting call e leggendo la descrizione mi ha detto che ero praticamente lei, ero Ryan, e mi ha spinto a mandare il provino'. Sembrava proprio il destino, che è anche uno dei temi della prossima stagione".



In aggiunta: "Un altro cosa che ci ha convinte è questa sua propensione per le acrobazie e l'atletica. Ci ha mandato un montaggio di tutte queste mosse che ha fatto. Tre le tante cose nel video, la si vedeva spingere uno pneumatico gigante o fare questi salti mortali incredibili. Ho solo pensato che fosse tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ha tutto: intelligenza, emotività, fisicità, cuore. Porta tutte queste cose nello show ed è disposta a fidarsi di noi. Quindi sì, è davvero fantastica".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.