Batwoman 2, per Javicia Leslie guidare la Batmobile è stata 'un'esperienza elettrizzante'

Nella premiere della seconda stagione di Batwoman, che ha debuttato nei giorni scorsi su The CW, abbiamo visto finalmente Javicia Leslie nel ruolo di Ryan Wilder, che diventerà la nuova eroina della serie al posto della Kate Kane interpretata da Ruby Rose. In una recente conferenza stampa, l'attrice ha raccontato le sue emozioni.

In particolare, Javicia Leslie è sembrata davvero entusiasta dell'esperienza sul set alla guida della mitica Batmobile.

"È super divertente. Non ho niente con cui confrontarlo, perché è l'unico mezzo di trasporto che ho usato da quando sono nello show, a parte il furgone in cui vivo" ha spiegato. "È super stimolante. Quelle macchine sono così potenti, prima ancora di guidarla senti solo la sua energia e il modo in cui il nostro team l'ha progettata. Ogni sua parte sembra epica: gli schermi, il fatto che schiacci un pulsante e spunta un missile, ne schiacci un altro e vai più veloce, o un qualche tipo di strato ricopre l'auto..."

Mettersi al volante di un gioiello come la Batmobile, ha continuato Javicia Leslie, "è stato epico, ed è fantastico che i ragazzi possano vedere questa Batwoman sulla Batmobile, perché so che non abbiamo potuto giocarci nella prima stagione."

Javicia Leslie ha recentemente rivelato qual è la missione di Ryan Wilder nella stagione 2 di Batwoman, mentre per altri approfondimenti rimandiamo al nuovo riferimento a Joker nel primo episodio.