Batwoman 2, Javicia Leslie spiega il quarto episodio: 'Preoccupatevi per Ryan Wilder'

Continua la sua corsa la seconda stagione di Batwoman, e nello scorso weekend è andato in onda il quarto episodio, intitolato Fair Skin, Blue Eyes. Javicia Leslie, protagonista della serie nel ruolo di Ryan Wilder, ha ripercorso le vicende dell'ultima puntata, rivelando che il suo personaggio potrebbe aver trovato "la sua Kryptonite".

Nell'episodio 2x04 di Batwoman, Ryan Wilder si è riunita con Angelique, la sua ex e la ragione per cui era finita in prigione. In una recente intervista a Entertainment Weekly, Javicia Leslie ha definito Angelique "la Kryptonite di Ryan", anticipando che qualche novità scioccante potrebbe essere in arrivo nell'immediato futuro della serie.

"Il pubblico deve essere preoccupato? Sì, deve esserlo. Pregate per quella ragazza perché... Ryan ha così tanto amore e stima per Angelique, e penso che continuerà a perdonarla. La perdonerà sempre, e questa è una sua debolezza."

Secondo la showrunner Caroline Dries, il passato di Ryan potrebbe complicare il suo ruolo e i suoi doveri da supereroina. "Se Ryan non fosse Batwoman e continuasse a vivere la sua vita come Ryan Wilder, penso che Angelique sarebbe un dramma per lei: litigherebbero e le cose andrebbero in tilt. Ma questo non avrebbe ripercussioni su Gotham. Ora però indossa quel costume e ha tutto un mondo di responsabilità. E una presenza come Angelique, per lei un po' tossica, anche se sono innamorate e lei è una brava persona, può essere un problema per l'eroina della città."

