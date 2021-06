Batwoman 2, la Kate Kane di Wallis Day nelle foto del penultimo episodio della stagione

La seconda stagione di Batwoman, la serie tv dell'Arrowverse con protagonista Javicia Leslie, sta giungendo al termine, e nel suo penultimo episodio il focus torna sul precedente personaggio titolare, Kate Kane.

Si intitola "Kane, Kate" il diciassettesimo episodio della seconda stagione di Batwoman, il penultimo prima di salutare per la pausa estiva la serie tv Dc targata The CW, e come recita la sinossi diffusa dal Network "Batwoman (Javicia Leslie) è in difficoltà mentre Black Mask (guest star Peter Outerbridge) continua ad alzare la posta in gioco con Circe (guest star Wallis Day) come sua seguace. Le strade di Alice (Rachel Skarsten) e Safiyah (guest star Shivaani Ghai) si incrociano nuovamente. Tra gli altri attori dell'episodio scritto da Chad Fiveash e diretto da James Stoteraux anche Dougray Scott, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson".

Sarà dunque la precedente protagonista dello show, Kate Kane, qui interpretata da Wallis Day, a essere sotto i riflettori in questo episodio, una Kate che finalmente sta cominciando a riacquisire consapevolezza della sua identità dopo che le era stato fatto il lavaggio del cervello dal villain Roman Sionis/Black Mask.

In calce alla notizia trovate le immagini promozionali del nuovo episodio di Batwoman che andrà in onda il 20 giugno su The CW.