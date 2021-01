Batwoman 2: Nella premiere c'è un nuovo riferimento a Joker

La premiere di Batwoman 2 ha introdotto il personaggio interpretato da Javicia Leslie, rivelando inoltre qualche dettaglio in più sul destino di Kate Kane. In una scena è stato anche citato Joker, il famoso avversario di Batman.

Come sapete, nel corso della puntata viene rivelato che Kate Kane si trovava a bordo di un aereo che è poi precipitato nelle vicinanze di Gotham City. Gli amici e la famiglia della supereroina sono rimasti increduli di fronte a questa notizia e in molti credono che il personaggio interpretato da Ruby Rose sia in realtà sopravvissuto. Il padre di Kate, Jacob Kane ha inoltre scoperto che sua figlia era in realtà Batwoman, a rivelarlo è stata Alice, ma la risposta data da suo padre ha subito colto l'attenzione dei fan. Messo a corrente della notizia, la sua reazione è stata quella di esclamare: "Si ed io sono Joker!".

Non è la prima volta che la serie prodotta da The CW cita il celebre personaggio, la cui identità nell'Arrowverse è quella di Jack Napier ed è stato il responsabile dell'incidente che ha ucciso la madre di Kate Kane. Secondo varie teorie inoltre, Batman avrebbe deciso di ritirarsi dopo aver ucciso la sua nemesi, anche se per ora non è stato confermato ufficialmente.

Infine vi segnaliamo le nuove foto della seconda puntata di Batwoman.