Batwoman 2, nuove alleanze e inaspettati tradimenti nella sinossi del quarto episodio

La seconda stagione di Batwoman ha finalmente debuttato su The CW, e Javicia Leslie ha indossato il mantello di Batwoman nei primi due episodi dello show. Ma cosa riserva il futuro alla nuova protettrice di Gotham City?

Nei primi episodi della seconda stagione di Batwoman abbiamo visto Ryan Wilder raccogliere il testimone da una scomparsa Kate Kane (nonostante resti ancora da definire ciò che è davvero successo), e pian piano assisteremo alla sua crescita nel ruolo di eroina. Ma quali saranno le sfide che Ryan si troverà ad affrontare nell'immediato futuro?

"Mentre Batwoman (Javicia Leslie) cerca di combattere la diffusione di Snake Bite in tutta Gotham, un incontro casuale la costringe a rivisitare il suo doloroso passato. Carica di determinazione grazie al suo nuovo ruolo, Ryan vuole far sì che altri come lei non passino inosservati. Nel frattempo, agli amici di Kate viene data una buona ragione per credere che la ragazza sia ancora in vita, forgiando così nuove alleanze, e attirando inaspettati tradimenti" recita la sinossi del quarto episodio "Fair Skin, Blue Eyes".

Scritto da Ebony Gilbert e diretto da Menhaj Huda, l'episodio vedrà la partecipazione anche di Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang e Camrus Johnson, e andrà in onda domenica 7 febbraio sull'emittente americana The CW.