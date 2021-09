Batwoman 2, nuove scene inedite dagli USA: Alice si sbaglia su Kate?

Novità per i fan dell’Arrowverse: la casa di produzione Warner Bros. Home Entertainment ha diffuso uno dei contenuti extra di Batwoman 2, che sarà presente nell’edizione home-video DVD e Blu-Ray in uscita il 21 Settembre per il mercato statunitense.

Nella scena inedita tratta dall’episodio 14 “…And Justice For All” vediamo un frammento di dialogo tra Ocean (interpretato da Nathan Owens) e Alice (Rachel Skarsten).

Nella clip di circa un minuto, Ocean prova a suggerire ad Alice che si sta sbagliando su Kate. Alice, infatti, è convinta di aver riconosciuto negli occhi di Circe la sorella Kate, data per dispersa dopo l’incidente aereo, e dichiara di essere pronta a fare di tutto per salvarla.

Nella seconda stagione di Batwoman, abbiamo visto il debutto di Javicia Leslie nei panni della nuova Batwoman, che sostituisce Kate Kane (interpretata da Wallis Day) dopo averne trovato il costume nel relitto dell’aereo su cui Kate stava viaggiando.

Nell’attesa della terza stagione, che verrà trasmessa negli USA a partire dal 15 ottobre sul network The CW, scopriamo cosa possiamo aspettarci da Batwoman 3 dopo il finale della season 2 e diamo un’occhiata al nuovo trailer di Batwoman 3.