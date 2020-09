Batwoman 2, ecco perché Javicia Leslie è perfetta per interpretare la nuova eroina

L'addio di Ruby Rose al ruolo di Kate Kane dopo appena una stagione e l'arrivo di Javicia Leslie nei panni della nuova eroina titolare, che sarà un personaggio completamente originale e rimpiazzerà la Kane come protettrice di Gotham, ha già acceso dei bei riflettori potenti sulla seconda stagione di Batwoman.

I fan sono piuttosto ansiosi di vederla in azione nel costume e nei nuovi episodi, anche di capire come avverrà il passaggio di testimone, ma soprattutto di scoprire le sue velleità attoriali in un ruolo supereroistico. Il Panel DC FanDome ha permesso così alla showrunne Caroline Dries e alla produttrice Sarah Schechter di parlare di tutto questo e spiegare i motivi che le hanno convinte a scegliere la Leslie come nuova protagonista:



"Quando Javicia ha fatto il provino, era ormai ovvio a tutti che bastavano cinque secondi per guardare il nastro. Era su Zoom e ho scritto un messaggio a qualcuno in chat, del tipo 'oh, è perfetta!'. È stato immediatamente chiaro il suo destino per questo ruolo. Poi quando le ho parlato mi ha detto 'sai, è come se fossi già Ryan. Una mia amica ha sentito del casting call e leggendo la descrizione mi ha detto che ero praticamente lei, ero Ryan, e mi ha spinto a mandare il provino'. Sembrava proprio il destino, che è anche uno dei temi della prossima stagione".



In aggiunta: "Un altro cosa che ci ha convinte è questa sua propensione per le acrobazie e l'atletica. Ci ha mandato un montaggio di tutte queste mosse che ha fatto. Tre le tante cose nel video, la si vedeva spingere uno pneumatico gigante o fare questi salti mortali incredibili. Ho solo pensato che fosse tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ha tutto: intelligenza, emotività, fisicità, cuore. Porta tutte queste cose nello show ed è disposta a fidarsi di noi. Quindi sì, è davvero fantastica".



Le riprese di Batwoman 2 sono giù iniziate.